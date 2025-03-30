Trump, Putin'e Ateşkes Tehdidinde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da altı hafta süren ateşkes müzakerelerinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'çok kızgın olduğunu' söyledi.

NBC News ile mülakatında Trump, Rus liderin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin "güvenilirliğini sorgulamasına" öfkendiğini kaydetti.

Trump ayrıca, eğer Putin ateşkes anlaşmasın yanaşmazsa, Rus petrolünü alan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Trump, "Eğer Rusya ve ben, Ukrayna'da kan akmasını durduracak bir anlaşmaya varamazsak ve eğer ben bunun Rusya'nın hatası olduğunu görürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole yönelik ilave vergiler uygularım" dedi.

Bu açıklamalar, Trump'ın Putin'e yönelik şimdiye kadarki konuşmalarının tonunda ciddi bir değişim olduğu anlamına geliyor.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Ukrayna müzakereleriyle ilgili Trump'ın Putin'e sıcak mesajlar vermesine dönük endişelerini iletiyordu.

Son altı haftada dünya, ABD-Ukrayna-Rusya ilişkilerinde önemli gelişmelere sahne oldu.

Trump önce Zelenskiy ile Beyaz Saray'da dünyayı sarsan bir tartışmaya girişti. Ardından Putin'in taleplerine yeşil ışık yaktığı anlamına gelen bir tavır sergiledi.

Bugünkü açıklamalar, ABD'nin Rusya'ya yönelik "tehditvari" bir söyleme geçiş yapması açısından dönüm noktası teşkil edebilir.

Trump mülakatta ayrıca, Rusların kendi kızgınlığından haberdar olduklarını söyledi, ancak "Putin'le iyi ilişkileri olduğunu" da vurgulamayı ihmal etmedi. Trump, "Eğer doğru adımı atarlarsa kızgınlığım hızlıca geçer" dedi.

Trump, Putin ile bu hafta tekrar görüşeceğini de ekledi.