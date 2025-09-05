Trump, Pentagon'un Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump bugün Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalayacak.

Trump'ın imzalayacağı kararname, Pentagon'un yeni ismi ikinci unvan olarak kullanmasını ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Savaş Bakanı" olarak anılmasını sağlayacak.

Amerikan silahlı kuvvetlerini denetleyen Pentagon, 1789 yılında kabine düzeyinde kurulan ve 1947'ye kadar varlığını sürdüren Savaş Bakanlığı'nın yerini almıştı.

Ancak ABD'de yürütme organlarının oluşturulması yetkisi ABD Kongresi'ne ait.

Bu nedenle bakanlığın isminin yasal olarak değiştirilmesi için kanun değişikliği gerekiyor.

'Daha güçlü bir hazırlık ve kararlılık mesajı veriyor'

BBC'nin edindiği Başkanlık Kararnamesi'nde şu ifadeler yer alıyor:

" 'Savaş Bakanlığı' ismi, sadece savunma yeteneklerini vurgulayan 'Savunma Bakanlığı'na kıyasla, daha güçlü bir hazırlık ve kararlılık mesajı veriyor."

Güç ve kararlılık mesajı vermek amacıyla hazırlanan kararname; Savunma Bakanı, bakanlık ve bakanlığa bağlı yetkililerin yeni unvanları ikinci isim olarak kullanmalarına izin veriyor.

Başkanlık Kararnamesi'nde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den bakanlığın isminin kalıcı olarak değiştirilmesine yönelik yasama ve yürütme adımlarını önermesi ve bu konuda gerekli yasal ve idari adımları atması isteniyor.

Zira Trump, Kongre'nin onayı olmadan bakanlığın adını resmen değiştiremiyor.

ABD'de Savaş Bakanlığı, George Washington tarafından kurulmuş ancak 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden Savunma Bakanlığı adını almıştı.

Başkanlık Kararnamesi'ne göre "Savaş Bakanlığı" ismininin geri getirilmesi "Bakanlığın ulusal çıkarlara odaklanmasını netleştirecek ve düşmanlara, Amerika'nın çıkarlarını korumak için savaşmaya hazır olduğu mesajını verecek."

Maliyeti açıklanmadı

Beyaz Saray, isim değişikliğinin kalıcı olmasının maliyetini henüz açıklamadı.

Ancak Amerikan medyası, yüzlerce kurumun, amblemin, e-posta adresinin, üniformanın ve diğer unsurların yeniden düzenlenmesiyle birlikte bu sürecin milyar dolarlık bir fatura çıkarabileceğini öngörüyor.

Bu da Pentagon'un harcamaları azaltma ve israfı önleme çabalarını sekteye uğratabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, isim değişikliği fikrini defalarca gündeme getirdi. ABD'nin "Savaş Bakanlığı" döneminde, her iki dünya savaşında da "inanılmaz bir zafer geçmişine" sahip olduğunu savundu.

Donald Trump ayrıca Kongre'nin bu değişikliği destekleyeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kongre'nin gerekirse bu konuda bizimle birlikte hareket edeceğinden eminim. Aslında buna bile gerek olduğunu sanmıyorum. Ama gerekirse, Kongre'nin destek vereceğinden eminim" dedi.

Trump ve Hegseth, bakanlığı "savaş yürütme" ve "savaşçı ruh" etrafında yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Bakanlığın özellikle eşitlik ve kapsayıcılık programlarına fazla odaklandığını savunuyorlar.

'Benim yapabileceğim tek şey savaşları durdurmak'

Trump 4 Eylül'de BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS televizyonuna verdiği mülakatta, Nobel Barış Ödülü'nü hedeflediğine yönelik iddialarla ilgili olarak, "Benim yapabileceğim tek şey savaşları durdurmak. İlgi peşinde değilim. Sadece hayat kurtarmak istiyorum" dedi.

Pentagon'un adıyla ilgili başkanlık kararanamesi, Trump'ın ikinci döneminde imzalayacağı bu tip kararnamelerin 200.sü olacak.

ABD'de bakanlığın isminin değişkliği kısmen bekleniyordu ancak bu adım, hemen ardından geldi.

