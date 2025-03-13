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Trump, Mehmet Öz'ün kardeşini bakan yardımcılığına aday gösterdi

Trump, Mehmet Öz'ün kardeşini bakan yardımcılığına aday gösterdi
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ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü, Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Trump, kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak atamak için harekete geçti.

MEHMET ÖZ'ÜN KIZ KARDEŞİ, ABD'DE BAKAN YARDIMCILIĞINA ADAY GÖSTERİLDİ

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, otonom sürücüsüz araçlar konusunda deneyim sahibi eski bir yönetici olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni kurulan bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi.

Başvuru, California eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'ne iletildi. Komite'nin, Öz'ün adaylığını kararlaştıracağı onay oturumunu 14 Mart Cuma günü yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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