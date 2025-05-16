Trump: Körfez turunun ardından ABD'ye dönüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye döneceğini belirterek, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Rusya- Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son durağı BAE'nin ardından ABD'ye döneceğini ifade ederek, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz" dedi. Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili, "En kısa sürede Putin ile görüşmek istiyorum" açıklamasını yaptı.