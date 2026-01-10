Haberler

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile gelecek ay görüşeceğini duyurdu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump, görüşmenin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyor, ancak uyuşturucu kaçakçılığına karşı da önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir görüşme yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin Kolombiya ve ABD için çok olumlu sonuçlar doğuracağından emin olduğunu belirten Trump, "Ancak kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişinin engellenmesi gerekmektedir" dedi.

