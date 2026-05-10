Trump, İtalya'daki Askeri Varlığını Değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eleştirilerde bulunarak, ülkeden asker çekmeyi düşündüğünü belirtti. Trump, İtalya'nın ihtiyacı sırasında Meloni'nin yanlarında olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meloni yönetiminin kendilerinin aksine ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmadığını belirterek, ülkeden asker çekme konusunu düşündüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmede bulundu. İtalya'daki ABD üsleri konusunda Trump, "İtalya'daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ilgili de konuşan Trump, "İtalya'ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu. Oysa ben ve ülkem her zaman İtalya'nın yanındaydık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
