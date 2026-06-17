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Trump: İsrail sağduyulu hareket etmeli

Trump: İsrail sağduyulu hareket etmeli
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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İsrail'in sağduyulu hareket etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye çalıştığını ve İran nükleer anlaşmasının mükemmel olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, "İsrail sağduyulu hareket etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. Trump açıklamasında, Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamayı değerlendirdiklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, "Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin konuşmak istemiyorum. Bu savaşı bitirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, artık nükleeri olmayan bir İran bulunduğunu belirterek, anlaşmanın, İran'ın nükleere sahip olmasına bir duvar ördüğünü kaydetti. Trump, "İran anlaşması mükemmeldi. Hayatım boyunca anlaşmalarla uğraştım. Anlaşmalarla ilgili neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ben onların normal bir hayata dönmek istediğini biliyorum. Bu süreç Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başladı. Orta Doğu'nun en büyük olayıydı. Son olarak İran nükleer anlaşmasını ortadan kaldırdım. Obama'nın anlaşmasını durdurdum. Dünya için çok büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırmamız gerekir, bu bir sorun değil. Onların orduları yok, donanmaları yok. Şu anda artık anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmaya çok hazırlar" diye konuştu.

İsrail ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, " İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyoruz. İsrail kendini korumalı, ancak sağduyulu hareket etmeli" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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