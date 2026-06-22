Haberler

Trump: Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor

Trump: Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer dürüstlük sağlamak için uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın 'uzun bir süre boyunca' kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor
Kayseri'de trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı: Eski eniştesini ezerek öldürdü

Kan donduran gerçek kamerada: Kaza değil, intikam pususu
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den