Trump: Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer dürüstlük sağlamak için uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini açıkladı.
Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın 'uzun bir süre boyunca' kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı