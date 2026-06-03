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Trump: Mücteba Hamaney ile görüşebilirim

Trump: Mücteba Hamaney ile görüşebilirim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyledi. Ayrıca Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, "İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile diplomatik bir temas kurulabileceğini söyleyerek, "Görüşmeler için acelem yok. İran ile müzakereler hızla ilerliyor. Nükleer silahlara sahip olmayacaklar ve çok daha iyi şeyler yaşanacak, İran çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulunduğu öfkeli çıkışını kabul eden Trump, "Onun sürekli Lübnan ile savaşmasından biraz rahatsız oldum. Bugüne kadar çok iyi çalıştık. Bibi'yi çok severim ve onunla çok iyi anlaşırım. Ben bir savaş dönemi başkanıyım, o da bir savaş dönemi başbakanı" diye konuştu.

Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili, "Herkes petrolün varil fiyatının 300-400 dolar olacağını söylüyordu. Şu an varili 98 dolar. Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimaline bakarsanız, bu ödenecek büyük bir bedel değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

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