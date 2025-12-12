Haberler

Trump: İran etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, Gazze'de anlaşma mümkün olmazdı

Trump: İran etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, Gazze'de anlaşma mümkün olmazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin etkisiz hale getirilmemesi durumunda Gazze'de barış anlaşmasının mümkün olamayacağını söyledi. Trump, Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için İran'ın nükleer gücünün ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin etkisiz hale getirilmemiş olması durumunda bölge ülkelerinin Gazze'de barış anlaşması yapmasının mümkün olmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer gücünün ortadan kaldırılmasından sonra mümkün olduğunu öne sürerek, bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin rolüne dikkat çekti.

Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendiren Trump, "Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı" ifadeleri kullandı.

Trump, Hamas meselesinde inisiyatif alabilecek ülkeler bulunduğunu ve bu süreçte söz konusu devletlerle iş birliği içinde olduklarını dile getirdi. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Trump, "Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar. İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, bölge ülkelerinin anlaşma yapması mümkün olmazdı" açıklamasında bulundu.

İran'ın artık korkulan bir aktör olmadığını kaydeden Trump, İran yönetiminin tüm nükleer kapasitesini yok ettiklerini ancak bu ülkenin yeniden nükleer faaliyetlere başlayacağını aktardı. Trump, İran'ın bir anlaşma yapmaması durumunda, bu ülkenin nükleer faaliyetlerini bir kez daha yok edeceklerini açıkça belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 522 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
title