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Trump: İran'la nükleer anlaşma sağlanamazsa saldırıları başlatırız

Trump: İran'la nükleer anlaşma sağlanamazsa saldırıları başlatırız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nihai bir nükleer anlaşmaya varılamaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılacağını açıkladı. Trump ayrıca mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz geçiş sağlayacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran, ABD ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamazsa Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata dair Amerikan basınına açıklamada bulundu. İran ile anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda 'kalıcı olarak ücretsiz geçiş' sağlayacağını belirten Trump, "İran, ABD ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamazsa Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, mutabakatın İran'ın 'nükleer silah geliştirememesini veya satın alamamasını' güvence altına alacağını kaydederek, anlaşmanın eski Başkan Barack Obama döneminde, 2015'te İran ile imzalanan anlaşmadan daha iyi olduğunu öne sürdü.

TRUMP: NETANYAHU BİZE MİNNETTAR OLMALI

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması konusunda 15 yıllık süreci kabul edebileceğini vurgulayan Trump, "İran'ın kapasitesi 'askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek' şekilde düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacak" diye konuştu.

Trump, İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandığını hatırlattı. Mutabakata yaklaşılan bir dönemde İsrail'in Beyrut'a saldırısını eleştiren Trump, bunun 'yaşanmaması gerektiğini' söyledi. Netanyahu ile ilgili açıklama yapan Trump, "Çok zor bir adam. Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize minnettar olmalı. Zira İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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