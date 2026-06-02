Haberler

Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin açıklama

Trump'tan İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı haberine ilişkin konuştu ve 'Bu, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez' dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Trump, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. İranlılar savaşta değil, masada daha iyi. Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir" ifadelerini kullandı.

İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini aktaran Trump, "İran devasa miktarda para kaybediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

Çok konuşulacak liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı

İnsanlığın geleceğine oynuyor! Milyarca dolarlık projeyi başlattı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış