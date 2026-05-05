Haberler

Trump: İran'la 'mini bir savaş' halindeyiz

Trump: İran'la 'mini bir savaş' halindeyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile 'mini bir savaş' halindeyiz.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile 'mini bir savaş' halindeyiz. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda 'doğru bir iş yaptıklarını' öne sürerek, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini bildirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini söyleyen Trump, "İçinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını kaydederek, "ABD; Vietnam, Irak, Afganistan ile diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştı ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettik. ABD'de enerji fiyatları 'savaş biter bitmez' hızla düşecek. Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Trump, Amerikan basınına yaptığı bir diğer değerlendirmede ise İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimi konusunda, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırırsa İran yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

Önce ABD'yi sonra BAE'yi uyardı! Saldırılar art arda geldi
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim piyasaları fena vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

13 ilde 1 milyarlık dev operasyon! Hepsine el konuldu
Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar

Bu yıldızlar 1 milyon forma sattırır! Süper Lig devinden çılgın hamle
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

13 ilde 1 milyarlık dev operasyon! Hepsine el konuldu
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

O isimlere büyük denetim: 5 milyarlık beyan dışı kazanç tespit edildi