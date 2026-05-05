Trump: İran'la 'mini bir savaş' halindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile 'mini bir savaş' halindeyiz. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda 'doğru bir iş yaptıklarını' öne sürerek, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini bildirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini söyleyen Trump, "İçinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını kaydederek, "ABD; Vietnam, Irak, Afganistan ile diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştı ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettik. ABD'de enerji fiyatları 'savaş biter bitmez' hızla düşecek. Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Trump, Amerikan basınına yaptığı bir diğer değerlendirmede ise İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimi konusunda, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırırsa İran yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.

