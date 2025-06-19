Trump, İran Kararını İki Haftaya Açıkladı

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek" ifadeleri kullanıldı.