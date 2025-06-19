Trump, İran Kararını İki Haftaya Açıkladı

Trump, İran Kararını İki Haftaya Açıkladı
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin olasılığını dikkate alarak kararını iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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