Trump: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor

Abd Başkanı Donald Trump, " İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran ile iş birliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın iş birliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eş değeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir" ifadelerini kullandı.

