Trump, İran'ın Uranyum Zenginleştirme Programına İzin Vermeyecek

Trump, İran'ın Uranyum Zenginleştirme Programına İzin Vermeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak olası nükleer anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirme programına izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanacak olası nükleer anlaşma kapsamında Tahran'ın uranyum zenginleştirme programına izin verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetimler tarafından 'uzun zaman önce durdurulmuş olması gerektiğini' belirterek, "Olası anlaşmamız kapsamında uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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