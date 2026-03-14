Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki askeri hedefleri vurduklarını bildirdi. Trump, adadaki petrol altyapısını vurmadıklarını ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine izin verilmemesi halinde bu kararını gözden geçireceğini belirtti.

ABD İran'ın kritik adasına saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ın Hark Adası'nı vurduklarını açıkladı.

Petrol ihracatı açısından kritik önemdeki adayı vurma talimatını kendisinin verdiğini söyleyen Trump, " İran'ın göz bebeği olan Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiklerini" öne sürdü.

Trump, adadaki petrol altyapısını vurmadıklarını ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine izin verilmemesi halinde bu kararını gözden geçireceğini belirtti.

İran ordusuna silah bırakma çağrısında bulunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. ABD'yi, Orta Doğu'yu ya da dünyayı tehdit etme kabiliyetine sahip olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hark Adası'nın İran ana karasından yaklaşık 30 kilometre açıkta bulunduğu ve İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının buradan gerçekleştirildiği biliniyor.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

