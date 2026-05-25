Trump: İran ile müzakereler iyi gidiyor, ya anlaşma ya savaş

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen müzakereler iyi gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini öne sürdü. Trump, birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğini ve bunun da anlaşılabileceğini kaydederek, "İran ile yapılacak anlaşmayı tarihi bir olay haline getirmek için çoğu ülke buna istekli ve hazır olmalı" açıklamasında bulundu.

Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere 'ekonomik ve sosyal patlama' getirdiğini savunan Trump, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından 'onur duyacaklarını' söylediklerini iddia etti.

