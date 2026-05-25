Haberler

Trump: İran ile müzakereler iyi gidiyor, ya anlaşma ya savaş

Trump: İran ile müzakereler iyi gidiyor, ya anlaşma ya savaş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirterek, 'Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz' dedi. Ayrıca, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Ürdün ve Pakistan dahil birçok ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen müzakereler iyi gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini öne sürdü. Trump, birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğini ve bunun da anlaşılabileceğini kaydederek, "İran ile yapılacak anlaşmayı tarihi bir olay haline getirmek için çoğu ülke buna istekli ve hazır olmalı" açıklamasında bulundu.

Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere 'ekonomik ve sosyal patlama' getirdiğini savunan Trump, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından 'onur duyacaklarını' söylediklerini iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Körfez ülkesinde savaş hazırlığı gibi tatbikat! Sebebi İran değil
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

O şehrimizde tedirgin eden görüntüler
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Oulai Trabzonspor'a servet kazandıracak

Takımına servet kazandıracak