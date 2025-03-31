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Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.

Trump, " İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu. İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini vurgulayan Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını savundu. Trump, İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

"ÇOK KIZGINIM"

NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, "Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak." dedi ve ayrıca "dört yıl önce yaptığı gibi" İran'a yönelik tarife uygulama ihtimalinin olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.

Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti. İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (28)

Haber Yorumları8y6kjfrwmd:

bu adam gerçekten deli, bunun durdurulması lazım.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

çağdışı bu islami rejimi yok et trump

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Haber YorumlarıZaky:

Ulan duyanda girdikleri yerde bir halt ettiklerini sanacak. Her girdikleri yerden topuklari miçlarina vura vura kaçtilar. Yerse girin görelim..

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Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

bir gece ansızın gelir amerikayı türkiyeye katarız bizim damarlarımızda domuz kanı değil osmanlı kanı dolaşıyor bilesiiiiiiin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bizimkinin Sesi Solugu Cikmiyor Bu Sari Okuze, Hayirdir ??? Iran Bombalanirsa TC Ciftligi Etkilenmeyecek mi ?? Kac Milyon Gelir Bizim Ulkeye Oradan ?..

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Haber Yorumlarıkarakus58:

bu kudurmuş

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Bu fasistler her yerde her yüzyılın ilk yarı ülkerin önetimleri hep fasistler olmuş. Ayrıca anladınız mu şimdi apo neden salınıyor abd abisi istiyor çünkü

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Haber YorumlarıHalit:

Çok güvendik sana ama sende deli çıktın.

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Haber YorumlarıBurak Üner:

dünyada aklı başında hiç bir yönetim yok hayırlısı be hepsi kana susamış adaletden eser olmayan bencil yönetimlerle dünyanın sonu geliyor…

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Gerçekten kaşınıyor. Dünyayı yakacaklar. Bombalarsam ne demek yahu. Birileri sizin içinizde paylaşırsa ne olacak? Yazık değil mi?

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