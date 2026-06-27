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Trump: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki İHA saldırısı ateşkesin ihlalidir

Trump: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki İHA saldırısı ateşkesin ihlalidir
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ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere 4 İHA ile saldırdığını, 3 İHA'yı düşürdüklerini ve bunun ateşkes ihlali olduğunu açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek, bu durumu ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilere yönelik en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattığını açıkladı. Saldırıya uğrayan gemilerden birinin büyük bir kargo gemisi olduğunu belirten Trump, "İHA'lardan biri geminin üst güvertesine isabet etti. Hasar oluştu ancak gemi yoluna devam edebildi. Biz diğer 3 İHA'yı düşürdük" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın bu eyleminin mevcut anlaşmaya aykırı olduğunu vurgulayarak, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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