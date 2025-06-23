Trump, İran'daki Nükleer Tesislerin Yok Edildiğini Açıkladı

Trump, İran'daki Nükleer Tesislerin Yok Edildiğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki nükleer tesislerin 'yok edildiğini' belirterek, yer altındaki hasarların büyük olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarda İran'da nükleer tesislerin 'yok edildiğini' söylemenin doğru olduğunu belirterek, "En büyük hasar, yer altı seviyesinde oldu. Tam isabet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası 'hasar aldığını' söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için 'yok edildi' ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yer altı seviyesinde olduğunu kaydederek, "En büyük hasar, yer altı seviyesinde oldu. Tam isabet" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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