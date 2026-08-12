Trump: İran'a Güvenmiyorum, Sürekli Yalan Söylüyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler boyunca kendilerine sürekli yalan söylendiğini öne sürerek, İran'a güvenmediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinden başkent Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Açıklamalarında İran ile yürütülen müzakere süreçlerine değinen Trump, Tahran yönetiminin kendilerine sürekli yalan söylediğini ileri sürerek, bu süreçte İran'a hiçbir şekilde güvenmediğini vurguladı.

Kendisine yöneltilen sorular üzerine İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu ifade eden Trump, bölgedeki deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığını savunan Trump, söz konusu bölgedeki tam hakimiyetin ABD Donanması'nın elinde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı