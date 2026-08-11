Trump: Infantino’nun görevden alınması korkunç bir hata olur

ABD Başkanı Donald Trump, "FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevden alınması korkunç bir hata olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevindeki performansını övdü. Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını öne süren Trump, "Infantino harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na, hem de dört kat farkla, başkanlık etti. Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı