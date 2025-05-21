ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı öne sürüldü. Barrack'ın aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağının açıklamasının ardından ABD'nin yeni bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ SURİYE'YE ATANACAK

İddiaya göre Trumo, Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacak. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Barrack'ı aynı zaman Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam etmesinin beklendiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Barrack'ın yeni görevi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

RUBİO: TÜRKİYE'DEKİ PERSONEL SURİYE İLE ÇALIŞACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ise dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçi de dahil olmak üzere Türkiye'deki personelin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine izin vereceğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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