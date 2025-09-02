Haberler

Trump'ın Oval Ofis'te Yapacağı Açıklama Bekleniyor

Trump'ın Oval Ofis'te Yapacağı Açıklama Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te saat 14.00'te (TSİ 21.00) açıklama yapacağı bildirildi. Hangi konulara değineceği ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te açıklama yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Dairesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 14.00'te (TSİ 21.00) Oval Ofis'te açıklamada bulunacağını duyurdu. Yayınlanan günlük programda Trump'ın hangi konulara değineceğine ilişkin bilgi yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.