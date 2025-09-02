Trump'ın Oval Ofis'te Yapacağı Açıklama Bekleniyor
Beyaz Saray Basın Dairesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün 14.00'te (TSİ 21.00) Oval Ofis'te açıklamada bulunacağını duyurdu. Yayınlanan günlük programda Trump'ın hangi konulara değineceğine ilişkin bilgi yer almadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya