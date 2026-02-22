Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida'daki konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Gizli Servisi, yerel saatle 01.30 sıralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki konutu Mar-a-Lago'nun güvenlikli alanına izinsiz girmeye çalışan 20'li yaşlardaki bir kişinin ajanlar ve yerel kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, şüphelinin pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir silah ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilerek, olayda güvenlik personelinin yaralanmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı