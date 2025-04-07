Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bir konuşmayı anlatan Donald Trump, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Trump, "Ona 'Kimsenin yapmadığını sen yaptın. Suriye'yi aldın' dedim. Erdoğan' Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sen aldın' dedim. Erdoğan da, 'Belki de benimdir' yanıtını verdi" dedi.

TRUMP, ERDOĞAN'LA OLAN ANISINI ANLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile göreve gelmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci kez görüştü. Görüşmenin ardından Oval Ofis'te Netanyahu ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

"ONA 'SURİYE'DE KİMSENİN YAPAMADIĞINI SEN YAPTIN' DEDİM"

Trump, "Erdoğan'a şunu söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın. Fethettin' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim. 'Belki de benimdir' dedi." ifadelerini kullandı.