Trump, Harvard Üniversitesi'ne Yabancı Öğrenci Vizelerini Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı öğrenci vizelerini askıya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı öğrenci vizelerini altı ay süreyle askıya aldı. Karar, hem üniversiteye yeni kayıt yaptıracak hem de değişim programlarına katılacak uluslararası öğrencileri kapsıyor.

Beyaz Saray, dün yayımlanan başkanlık kararında, uygulamanın 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle alındığını kaydetti. Kararda, 'Harvard'a yabancı öğrenci kabulünün ABD'nin çıkarlarına zarar verdiği' aktarıldı.