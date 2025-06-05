Trump, Harvard Üniversitesi'ne Yabancı Öğrenci Vizelerini Askıya Aldı

Trump, Harvard Üniversitesi'ne Yabancı Öğrenci Vizelerini Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı öğrenci vizelerini altı ay süreyle askıya aldı. Karar, uluslararası öğrencilerin kayıt ve değişim programlarını kapsıyor ve 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı öğrenci vizelerini askıya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı öğrenci vizelerini altı ay süreyle askıya aldı. Karar, hem üniversiteye yeni kayıt yaptıracak hem de değişim programlarına katılacak uluslararası öğrencileri kapsıyor.

Beyaz Saray, dün yayımlanan başkanlık kararında, uygulamanın 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle alındığını kaydetti. Kararda, 'Harvard'a yabancı öğrenci kabulünün ABD'nin çıkarlarına zarar verdiği' aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.