Trump: Hamas'ın Ciddiyetini Yakında Anlayacağız
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Hamas'ın ciddiyetini yakında öğreneceklerini belirtti. Trump, İsrail'in bombardımanı durdurmaya hazır olduğunu, Hamas'ın iktidarda kalması durumunda ise tam bir imha olacağını ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya