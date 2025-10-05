Trump: Hamas'ın Ciddiyetini Yakında Anlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, " İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.