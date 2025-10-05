Haberler

Trump: Hamas'ın Ciddiyetini Yakında Anlayacağız

Trump: Hamas'ın Ciddiyetini Yakında Anlayacağız
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Hamas'ın ciddiyetini yakında öğreneceklerini belirtti. Trump, İsrail'in bombardımanı durdurmaya hazır olduğunu, Hamas'ın iktidarda kalması durumunda ise tam bir imha olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, " İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
