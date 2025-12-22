Haberler

Trump, Grönland için özel temsilci atadı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ulusal güvenlik açısından önemine vurgu yaparak Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Trump paylaşımında, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini kaydederek, "Jeff, müttefiklerimizin ve dünyanın güvenliğini sağlamak için ABD'nin çıkarlarını güçlü şekilde ileri taşıyacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

