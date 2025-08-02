Trump Gazze'ye Yardım Planı Üzerinde Çalışıldığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yardım planı çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber sitesine yaptığı açıklamada, Gazze'ye 'yardım' için bir plan üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Trump, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Yaşamlarına yardımcı olmak istiyoruz. İnsanları doyurmak istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce olması gereken bir şeydi" dedi.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'ye yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesinde ise Witkoff'un, 'bölgedeki kıtlık ile gıda temini' konusuna odaklandığını ve ilgili kişilerle 'çok verimli' toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Witkoff'un, İsrail ve Gazze'ye yaptığı son ziyaretin çok iyi geçtiğini kaydeden Trump, "Steve Witkoff ile konuştum. Birçok kişiyle harika toplantılar yaptı. Toplantının ana konusu Gazze'ye gıda yardımıydı, bunları size daha sonra anlatacağım ama temelde halka gıda ulaştırmak için toplantılar yaptı" ifadelerini kullandı.