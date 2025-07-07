Trump: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir

Trump: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bu hafta içinde ateşkes için bir anlaşmaya varılabileceğini duyurdu. Trump, sundukları 60 günlük ateşkes anlaşmasının birçok İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için bu hafta anlaşmaya varılabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki hafta sonu tatilinden Beyaz Saray'a dönüşü öncesinde Morristown Havaalanı'nda Gazze'de ateşkes konusunda açıklamada bulundu. Ateşkes için bu hafta anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, ABD'nin sunduğu 60 günlük ateşkes anlaşmasının, çok sayıda İsrailli rehinenin serbest bırakılması anlamına geldiğini söyledi. Trump, "Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız. Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de çoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında

Facianın ardından ilk hesaplaşma! Polis kuş uçurtmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı

Hamas'tan İsrail'e sürpriz saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.