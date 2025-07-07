Trump: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için bu hafta anlaşmaya varılabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki hafta sonu tatilinden Beyaz Saray'a dönüşü öncesinde Morristown Havaalanı'nda Gazze'de ateşkes konusunda açıklamada bulundu. Ateşkes için bu hafta anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, ABD'nin sunduğu 60 günlük ateşkes anlaşmasının, çok sayıda İsrailli rehinenin serbest bırakılması anlamına geldiğini söyledi. Trump, "Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız. Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de çoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.