Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yapması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın küçük oğlunu kameralara gösterirken "X" hareketi yapması dikkatlerden kaçmadı.
MUSK BEYAZ SARAY'A OĞLUNU YİNE GETİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıya milyarder iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da katıldı.
TRUMP, MUSK'IN OĞLUNU "X" HAREKETİ YAPARAK GÖSTERDİ
Basın toplantısına Musk 4 yaşındaki oğlu X Æ A-12'yi de getirdi. Trump'ın Musk'ın oğluyla Beyaz Saray'ın bahçesinde yürüdüğü görüntüler dikkat çekti. Trump'ın Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptığı görüldü.