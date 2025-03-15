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Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yapması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın küçük oğlunu kameralara gösterirken "X" hareketi yapması dikkatlerden kaçmadı.

MUSK BEYAZ SARAY'A OĞLUNU YİNE GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıya milyarder iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da katıldı.

TRUMP, MUSK'IN OĞLUNU "X" HAREKETİ YAPARAK GÖSTERDİ

Basın toplantısına Musk 4 yaşındaki oğlu X Æ A-12'yi de getirdi. Trump'ın Musk'ın oğluyla Beyaz Saray'ın bahçesinde yürüdüğü görüntüler dikkat çekti. Trump'ın Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptığı görüldü.

Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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