Trump: Diego Garcia'daki askeri üs İran'a yönelik olası saldırılarda kullanılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı iade etmemesi çağrısında bulunarak, "Adadaki askeri üs İran'a yönelik olası saldırılarda kullanılabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diego Garcia Adası ile ilgili İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e çağrıda bulundu. Trump, Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemini vurgulayarak, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Starmer'a, adayı uzun vadeli şekilde kiralaması çağrısı yaparak, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Diego Garcia'yı vermeyin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı