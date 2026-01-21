Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, küresel kamuoyunda merakla beklenen Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz kullandığı ifadeler salonda kahkahaların yükselmesine neden oldu. Konuşmasına Davos'a ve İsviçre'ye dönmenin harika olduğunu belirterek giriş yapan Trump, devamında ise "Çok sayıda saygıdeğer lider, çok sayıda dost ve birkaç düşman ile birlikte..." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve küresel kamuoyunda merakla beklenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) konuşmasını gerçekleştirdi.
BAŞLAR BAŞLAMAZ İĞNEYİ BATIRDI
Trump'ın kameraların karşısına geçer geçmez kullandığı ifadeler ise konuşmasına damga vurdu, Davos'a ve İsviçre'ye dönmenin harika olduğunu belirten ABD Başkanı, sözlerine "Çok sayıda saygıdeğer lider, çok sayıda dost ve birkaç düşman ile birlikte..." diye devam etti.
KAHKAHALARA YOL AÇTI
Öte yandan Trump'ın bu sözlerin ardından kısa bir süre duraksayarak konuşmasına ara verdiği, aynı esnada da salonda kahkahaların yükseldiği görüldü.