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Trump, Colorado Meclis Binası'ndaki portresinin kaldırılmasını istedi

Trump, Colorado Meclis Binası'ndaki portresinin kaldırılmasını istedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Meclis Binasında bulunan portresinin 'kasten biçimsiz resmedildiğini' söyledi. Trump, söz konusu portre kaldırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasında bulunan portresinin 'kasten biçimsiz resmedildiğini' belirterek kaldırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi. Trump açıklamasında, "Kimse kendisinin kötü bir resmini ya da tablosunu sevmez. Colorado'da Eyalet Meclis Binası'nda Vali tarafından diğer tüm Başkanlarla birlikte asılan resim, belki de benim bile daha önce hiç görmediğim bir düzeyde kasıtlı olarak çarpıtılmış" dedi.

"YAŞLANDIKÇA YETENEĞİNİ KAYBETMİŞ OLMALI"

Sanatçı Başkan Obama'yı da yaptı ve o harika görünüyor, ancak benim portrem gerçekten en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" dedi.

PORTRENİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu ifade etti. Trump ayrıca söz konusu portrenin kaldırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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