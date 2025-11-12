Trump, BBC'ye Dava Açma Yükümlülüğü Olduğunu Açıkladı

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Panorama programında yayınlanan bir belgeselde konuşmasının bir bölümünün kurgulanma şekli nedeniyle İngiliz haber kuruluşu BBC'ye "dava açma yükümlülüğünün olduğunu" söyledi.

Amerikan basınına konuşan Donald Trump, 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının "katledildiğini" ve sunuluş şeklinin izleyicileri "dolandırdığını" belirtti. Trump, BBC'ye karşı davasını sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna, "Sanırım zorundayım, bilirsiniz, neden olmasın, çünkü halkı dolandırdılar ve bunu itiraf ettiler. Bunu yapma yükümlülüğüm olduğunu düşünüyorum, çünkü insanların bunu yapmasına izin veremezsiniz. Benim 6 Ocak konuşmamı gerçekten değiştirdiler. Oysa çok güzel bir konuşmaydı, çok yatıştırıcı bir konuşmaydı ama onlar radikal gibi duyulmasını sağladılar. ve gerçekten değiştirdiler. Yaptıkları şey oldukça inanılmazdı" yanıtını verdi.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, daha önce kurgu nedeniyle "bir muhakeme hatası yapıldığını" kabul ederek, özür dilemişti.

Trump'ın avukatlarının bu hafta sonu kuruma gönderdiği mektupta, BBC'den "belgeselin tam ve adil bir şekilde tekzip edilmesi, özür dilenmesi" ve "Başkan Trump'a verilen zararın uygun şekilde tazmin edilmesi" talep edildi.