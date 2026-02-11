Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarını desteklemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu belirterek, "İlhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İsrail politikalarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, bölgede önemli adımlar attıklarını ve yapmaları gereken çok şey olduğunu bildirdi. Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.