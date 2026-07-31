Trump, Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların "tamamen silahsızlandırılması" konusunda bir anlaşmaya vardığını söyledi.Hamas ve İsrail'in anlaşmaya taraf olup olmadığı henüz net değil. Her iki taraf da açıklama hakkında yorum yapmadı.Trump, İsrail'in Gazze'den "silahsızlanma tamamlandığında" çekileceğini söyledi. Anlaşmayı " Gazze'nin nihayet yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım" olarak nitelendirdi. ABD arabuluculuğuyla sağlanan Gazze ateşkes planının ikinci aşaması, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyor.Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu, Trump'ın 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktası" dedi. "Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalarla yürürlüğe girecek. Silahsızlanma tamamlanınca, İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak" diye ekledi.Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti.Reuters'a konuşan isimsiz kaynaklar, günün erken saatlerinde arabulucular ve Hamas liderleri arasında Kahire'de ABD arabuluculuğunda hazırlanan Gazze barış planının uygulanmasına ilişkin görüşmelerde nadir görülen bir ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Ancak bir İsrail yetkilisi, önerilen şartların tatmin edici olmadığını söyledi.BBC'ye konuşan müzakerelerle ilgili bilgi sahibi üst düzey bir Filistinli yetkiliye göre, Hamas nisan ayında Trump'ın Gazze barış çabalarının önde gelen isimlerinden birinin silahsızlanma planını reddetti.BBC bu yılın başlarında, kurulun başlangıçta Gazze'deki İsrail ve Hamas arasındaki savaşı sona erdirmeye ve yeniden yapılanmayı denetlemeye yönelik olarak tasarlandığını bildirmişti. Ancak öneride Filistin topraklarından bahsedilmiyor ve BM'nin işlevlerinin yerini alacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .