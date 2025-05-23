Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamayı önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" dedi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Öncelikli amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden Ticaret konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur. Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, gülünç kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikalı şirketlere karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası, ABD ile yılda 250.000.000 $'dan fazla ticaret açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır.

"ÜRÜN ABD'DE ÜRETİLMİŞSE GÜMRÜK TARİFESİ UYGULANMAYACAK"

Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmiş ya da üretilmişse gümrük tarifesi uygulanmayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kral yakışır yiyin birbirinizi birde biz izleyelim nasıl oluyor uzaktan izlemek

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Haber YorumlarıÖmer null:

Gitti haracini kesti şimdide vergi hakediyosunuz arap birliği yerin dibine batin

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