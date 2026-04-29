Trump: Almanya Başbakanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmasında sorun görmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına olumlu bakıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silah sahibi olmasına olumlu baktığını ve Almanya ekonomisinin kötü durumda olmasına şaşırmadığını söyledi. Merz'in 'İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilebilir olduğunu düşündüğünü' öne süren Trump, "İran'ın nükleere sahip olmasında sorun görmüyor. Ne dediğini bilmiyor. Eğer İran nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınmış olurdu. Böyle bir durum küresel güvenliği ciddi şekilde tehdit edecek. Dünyanın çok önceden yapması gereken şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı