Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın

Trump'a soğuk duş! Kendisine 'Pedofili koruyucusu' diyen işçiye verdiği yanıta bakın
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki Ford F-150 fabrikası ziyaretinde kendisine bağırarak "Pedofili koruyucusu" diyen bir işçiye önce küfür etti sonra el hareketiyle karşılık verdi. O anlar kameraya yansıyıp sosyal medyada yayılırken, Trump'ın tepkisi kamuoyunda tartışma yarattı; yetkililer ise olayın küfürlü bir provokasyon sonrası yaşandığını savundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki Ford F-150 tesisinde bir işçinin 'Pedofili koruyucusu' benzeri bir nitelendirmesine karşılık orta parmağını kaldırdı ve küfürlü bir söz sarf etti.
  • Trump'ın tepkisi video görüntülerine yansıdı ve sosyal medyada yayıldı.
  • Ford Otomobil Başkanı Bill Ford, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletindeki Ford F-150 tesisini ziyaret ettiği sırada, bir çalışan tarafından yapılan eleştiriye karşılık orta parmağını kaldırarak el hareketi yaptı ve kısa bir süreliğine kaba bir söz sarf ettiği iddia edildi. O anlar, video görüntülerine yansıdı ve sosyal medyada yayıldı.

Olay, Trump yürüyerek tesisi gezerken bir işçinin aşağıdan bağırarak "Pedofili koruyucusu" benzeri bir nitelendirme yapmasıyla başladı. Trump'ın bu sözler üzerine dönerek küfürlü bir karşılık verdiği ve ardından el hareketi yaptığı kaydedildi. Beyaz Saray sözcüsü olayı savunarak, işçinin agresif ve küfürlü bir tavır sergilediğini ifade etti.

Trump'ın bu tepkisi, ziyaretin ana amacından bağımsız olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump daha sonra ziyaretini sürdürerek çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve el sıkıştı; diğer işçilerin çoğu tarafından sıcak karşılandığı görüldü. Ford Otomobil Başkanı Bill Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken gezinin genelinin olumlu geçtiğini belirtti.

Olay, Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanması ve ilgili tartışmalar ile gölgelenen kamu imajı üzerinde yeni bir tartışma konusu oluştururken, Trump bu konulara dair soru ve eleştirilere geçmişte defalarca reddiye getirmişti.

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Vay be ! Vatandaş özgürce tepki gösterebiliyor. Bildiğim bir ülkede Olsaydı anında gözaltına ve sonrası ceza evini boylardı : DDDDDDD

