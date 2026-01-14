Haberler

Trump'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı

Trump'a 'Pedofili koruyucusu' diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Trump'a 'Pedofili koruyucusu' diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki Ford F-150 fabrikası ziyaretinde kendisine bağırarak "Pedofili koruyucusu" diyen bir işçiye önce küfür etti sonra el hareketiyle karşılık verdi. Olaya ait görüntüler büyük ses getirirken, fabrika işçisinin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan'daki Ford F-150 tesisini ziyareti sırasında bir fabrika çalışanı kendisine 'Pedofili koruyucusu' diye bağırdı.
  • Fabrika çalışanı, olayın medyada yayılmasının ardından işten çıkarıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Ford Otomobil Başkanı Bill Ford, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken ziyaretin genelinin olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletindeki Ford F-150 tesisini ziyaret ettiği sırada, fabrika çalışanlarından birisi kendisine doğru "Pedofili koruyucusu" diye bağırdı. İşçinin sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirirken, önce küfür etti sonra el hareketi yaptı.

Olay, Trump yürüyerek tesisi gezerken bir işçinin aşağıdan bağırarak "Pedofili koruyucusu" benzeri bir nitelendirme yapmasıyla başladı. Trump'ın bu sözler üzerine dönerek küfürlü bir karşılık verdiği ve ardından el hareketi yaptığı kaydedildi. Beyaz Saray sözcüsü olayı savunarak, işçinin agresif ve küfürlü bir tavır sergilediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Trump'ın bu tepkisi, ziyaretin ana amacından bağımsız olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump daha sonra ziyaretini sürdürerek çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve el sıkıştı; diğer işçilerin çoğu tarafından sıcak karşılandığı görüldü. Ford Otomobil Başkanı Bill Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken gezinin genelinin olumlu geçtiğini belirtti.

FABRİKA ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Söz konusu görüntülerin medyada geniş yer bulmasının ardından fabrika çalışanının işten uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EPSTEİN DOSYASI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Olay, Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanması ve ilgili tartışmalar ile gölgelenen kamu imajı üzerinde yeni bir tartışma konusu oluştururken, Trump bu konulara dair soru ve eleştirilere geçmişte defalarca reddiye getirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü