Haberler

Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran, İngiltere ve Küba'yı hedef aldı. İran'ı çevreleyen gemileri kullanmak istemediğini belirten Trump, Çin'le yeni işbirlikleri yapmayı planlayan İngiltere'yi açık açık uyardı. Trump, Küba içinse "Hayatta kalamayacaklar" ifadesini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer silah geliştirmemesi ve protestocuları öldürmeyi bırakması gerektiğini söyledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Kanada'nın Çin ile iş yapmasının tehlikeli olduğunu belirtti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın hayatta kalamayacağını iddia etti ve Küba'ya petrol satan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UMARIM GEMİLERİ KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi. Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'YE GÖZDAĞI

Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

"KÜBA HAYATTA KALAMAYACAK" İDDİASI

Trump ayrıca, Küba'nın "başarısız bir devlet" olduğunu savunarak, "Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonunun ardından tehdit ettiği Küba'ya yönelik somut adım attı. Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSPEED GROUP:

Adem haklı beyler . İngiltere’ye bak sen Çinli işbirliği yapmak ne demek ABD dururken

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İngiltereyle müttefikler, onlara birşey yapmaz, ama İran ve Kübayı haritadan silecek güce sahiptir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakikat:

Yokya gösteriş yapıyor vardır bı çıkarı

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıFirat Tas:

Yakında kendisi çöp olacak

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Tarlaları boş bırakmayın eski ayakkabıları atmayın yenileceği günler geliyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

