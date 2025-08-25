Trabzon-Cidde Seferi Motor Arızası Nedeniyle İptal Edildi

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle aynı havalimanına acil iniş yapan Flynas'a ait uçağın yolcuları, kentteki otellere yerleştirildi. Apronda park pozisyonuna alınan uçakta teknik ekip tarafından inceleme ve arızanın onarımı için çalışmalar sürerken, otellerde misafir edilen yolcuların farklı uçakla yeniden Cidde'ye hareket edeceği öğrenildi.