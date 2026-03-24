Tonga'da 7.6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.
