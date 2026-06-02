Haberler

Tom Barrack'tan yeni göreviyle ilgili paylaşım

Tom Barrack'tan yeni göreviyle ilgili paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti ve Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarına desteğini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu. Barrack paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu belirterek, "Onun cesur liderliği altında Özel Temsilci ünvanını kabul etmekten onur duyuyorum. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini' ileri sürdü. ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki iş birliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini kaydeden Barrack, "Bu ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi

Diplomaside yeni adım! Bakan Fidan ilk kez o ülkeyi ziyaret etti
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler