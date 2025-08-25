Tokat ve Musul Arasında Kardeş Şehir Projesi Toplantısı

TOKAT Belediyesi ile Irak'ın Musul Kenti arasında "Kardeş Şehir" projesi kapsamında toplantı düzenlendi . Başkan Yazıcıoğlu, " Musul tarihi ve kültürel bakımından çok zengin bir şehir. Onlar da biliyorsunuz Işid dediğimiz terör örgütü tarafından çok ciddi manada sıkıntı yaşandı, ama yavaş yavaş toparlıyorlar" dedi.

Tokat Belediyesi ve Irak'ın Musul Kenti arasında "Kardeş Şehir" projesi kapsamından özel bir otelde, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ninova Belediyeler Birliği Başkanı Raad Ali Necm, Musul heyeti ve Tokat heyetinin katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Musul ile tarihi birlikteliğimiz var. Çok uzun yıllara dayanan bir kardeşlik bağımız var. Hani neden Musul denince akla aslında bu kardeşlik bağı geliyor. Tabi bu kardeşlik bağını güçlendirelim. Daha da ileriye taşıyalım diye bir adım attık. Bizim ekibimiz 2 sefer Musul'u ziyaret ettiler ama bu ziyaretler çok basit ziyaretler değil. Nihayetinde Dışişleri Bakanlığımızı bilgilendirerek hatta Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığını da bilgilendirerek yapmış olduğumuz bu resmi ziyaretlerin sonucuna yaklaştık. Şimdi kıymetli Musul bölge valimizin göndermiş olduğu bu kıymetli heyet tabii biliyorsunuz Musul bizimle aynı sistem üzerinden işleniyor. Orada bölge valilikleri var. Bölge valimizle inşallah Musul'a gittiğimizde artık son aşamasına geldiğimiz bu anlaşmaları imzalayacağız. Bu anlaşmalar hangi başlıklarda olacak. Onları da bundan ifade edeyim. Tabii Musul tarihi ve kültürel bakımından çok zengin bir şehir. Onlar da biliyorsunuz Işid dediğimiz terör örgütü tarafından çok ciddi manada sıkıntı yaşandı, ama yavaş yavaş toparlıyorlar. Zengin bir şehir kültürlü bir şehir. Geçmişe dayanan tarihi zenginlikleri olan bir şehir bizimle de örtüşüyor. Yani bizde tarihi ve kültürel envanter bakımından çok zengin bir kardeşliğimiz var. Üstüne üstlük onların çok büyük ihtiyaçları var. Bizim de onlardan faydalanacağımız ihtiyaçlar var. Bu iş birliğini kuvvetlendirmek hem tarımda, gastronomide, turizmde, sanayide neler yapacağımızı tartışmak bakımından bölge valimiz kıymetli heyeti Tokat'a gönderdiler" dedi. Başkan Yazıcıoğlu'nun konuşmasının ardından Musul heyeti bilgilendirme yapması ile program son buldu.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,