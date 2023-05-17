Meksika'da tırın altında kalan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan aracından çıkarak yürüdü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, trafiğin birkaç saat boyunca aksadığı bildirildi.

- Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'da tırın altında kalan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan aracından çıkarak yürüdü.

Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Tabasco eyaletinde yer alan Villahermosa kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında kalarak ezildi. Kazanın ardından çevredekiler araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koşarken, sürücü burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla aracın içinden çıkarak yürüdü.

Yetkililer, kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıklarken, olaydan sonra karayolundaki trafiğin birkaç saat boyunca aksadığını bildirdi. Araçta sıkışan sürücünün aracın hava yastıklarının açılması sayesinde zarar görmediği belirtildi.