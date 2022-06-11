TikTok yıldızının ölmeden 2 saat önce çektiği videonun içeriği, görenleri ürküttü - Haberler

TikTok yıldızının ölmeden 2 saat önce çektiği videonun içeriği, görenleri ürküttü
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2 milyona aşkın takipçisi bulunan 19 yaşındaki TikTok yıldızı Cooper Noriega, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Noriega'nın ölmeden sadece 2 saat önce çektiği videoda genç yaşta ölümden bahsettiği tespit edildi. Gencin bu videoyu çektikten sonra öldüğü tahmin ediliyor.
Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan 19 yaşındaki Cooper Noriega, geçtiğimiz perşembe günü bir alışveriş merkezi otoparkında hareketsiz yatar halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Cooper Noriega'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Noriega'nın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan hayranları, yeni öğrendikleri bir detay nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı.
Cooper Noriega'nın hayatını kaybetmeden sadece 2 saat önce genç yaşta ölümle ilgili bir video çekmesi, öğrenenleri ürküttü. Noriega'nın videosunda genç yaşta ölüm hakkında birçok bilgi verdiği öğrenildi.
İddialara göre ise Noriega'nın ölümü bu videodan sonra gelişti. Fakat nasıl öldüğüne dair henüz net bir bilgi mevcut değil. Cooper Noriega'nın vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı belirlendi. Şüpheli ölümün nedeni açıklanmadı. 19 yaşındaki fenomenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.